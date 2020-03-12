Sinema - Son Dakika

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Sinema

6 saat önce

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek.

"İlk Aşk"

Japon sinemacı Takashi Miike'nin çektiği "İlk Aşk", bir boksör ile aşık olduğu telekızın, bir gece boyunca Tokyo'nun yeraltı dünyasında yaşadıklarını konu alıyor.

Masataka Kubota, Sakurako Konishi, Jun Murakami, Nao Ohmori ve Shota Sometani'nin oynadığı filmin senaryosu Masa Nakamura imzası taşıyor.

İzleyiciyi şaşırtacak sürprizlere filmlerinde yer veren Takashi Miike; samuray, korku ve canavar filmlerinden bir kez daha aksiyon-macera-yakuza diyarına geçiş yapıyor.

Tek bir gece boyunca Tokyo'da geçen filmde, beyin tümörü teşhisi konulan bahtsız bir boksör, masum bir telekıza aşık olur; Ama kötü adamlar peşlerini bırakmaz.

Sinema

Türkiye, Japon, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:30 Kaynak: AA
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