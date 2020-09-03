Sinema - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 7 film vizyona girecek.

"Mulan"

Disney'nin 1998 yapımlı klasik animasyon filminin canlı çekim uyarlaması olan "Mulan" macera ve aksiyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeye aday.

Niki Caro'nun yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Yifei Liu, Jet Li, Jason Scott Lee, Donnie Yen ve Li Gong yer alıyor.

3 Boyutlu olarak beyaz perdede yer alacak olan yapım, Çinli genç bir kadının erkek kılığına girerek hasta babası yerine İmparatorluk Ordusu adına çarpışmasını ve bu süreçte Çin'in gelmiş geçmiş en cesur kahramanlarından biri olma hikayesini anlatıyor.