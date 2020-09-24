Sinema - Son Dakika

Cezmi Baskın, Salih Kalyon, Yağmur Ün, Kerim Aydemir ve Feriha Eyüboğlu'nun rol aldığı "Randıman" adlı filmi Mehmet Hoşnut yönetti.

Komedi türündeki yapım, çalıştığı reklam ajansının önemli bir işi için çocukluğunun geçtiği ve fındık tarlalarında büyüdüğü Ordu'ya giden genç bir kızın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.