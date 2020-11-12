Sinema - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona girecek.
"Pinokyo"
"Gomorra", "Tale of Tales" ve "Dogman" gibi yapımlarla adından söz ettiren İtalyan sinemacı Matteo Garrone, Carlo Collodi'nin klasik çocuk masalı Pinokyo'yu canlı çekimle yeniden sinema perdesine taşıyor.
Fransa, İngiltere ve İtalya ortak yapımı filmin başrollerinde Federico Lelapi, Roberto Benigni, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini ve Marine Vacth rol aldı.
- Kaynak: AA
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