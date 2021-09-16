Sinema - Son Dakika

Elmalar filminin fragmanı "Elmalar"

Christos Nikou'nun yönettiği ve Aris Servetalis, Sofifa Georgovassili, Anna_Kalaitzidou ile Argyris Bakirtzis'in oynadığı "Elmalar" Başka Sinema dağıtımıyla vizyona çıkarılacak.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki film festivallerinde çok sayıda ödüle layık görülen ve Yunanistan tarafından Oscar'a aday gösterilen yapımın konusu özetle şöyle:

"Ani bellek yitimine sebep olan gizemli bir salgın, dünyayı etkisi altına almıştır. Aris, geçmişini hatırlamayan ve herhangi bir yakınına ulaşılamayan hastalara yeni birer kimlik kazandırma amaçlı program kapsamında tedavi görmeye başlar."