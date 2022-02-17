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Sinema - 6 Numaralı Kompartıman - Son Dakika

Sinema - 6 Numaralı Kompartıman

17.02.2022 11:10

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Juho Kuosmanen'in yönettmenliğini yaptığı, Yuriy Borisov, Seidi Haarla ve Yuliya Aug'un başrollerinde oynadığı "6 Numaralı Kompartıman", Türk izleyicisi ile buluşacak.

Rosa Liksom'un aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan Rusya, Almanya, Estonya ve Finlandiya ortak yapımı film, iki yabancının aynı kompartımanı paylaştığı uzunca bir tren yolculuğunu anlatıyor.

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Türkiye, Türk, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinema - 6 Numaralı Kompartıman - Son Dakika


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