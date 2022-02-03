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Sinema - Afacanlar: İş Başa Düştü - Son Dakika

Sinema - Afacanlar: İş Başa Düştü

03.02.2022 12:33

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 6 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 6 film vizyona girecek.

Berat Efe Parlar, Gürgen Öz, Burak Hakkı, Balım Gaye Bayrak ve Bedir Bedir'in başrollerinde oynadığı "Afacanlar: İş Başa Düştü" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Enes Ateş'in yönetmenliğini üstlendiği filmin konusu özetle şöyle:

"Emirhan 13 yaşında, bir AVM'de güvenlik müdürü olan Sedat Yılmaz'ın oğludur. Arkadaşları Ege ve Berkcan ile AVM'de bir gece geçirip VR oyunları oynama hayali kurmaktadır. Ünlü eser AVM'de sergileneceği gün Emirhan erkenden kalkar, AVM yolunu tutar. Babası gece nöbetine kalınca Emirhan arkadaşlarını davet edip durumu fırsata çevirir. Fakat o gece iki hırsız tabloyu çalmak için gizlice AVM'ye girer."

Sinema - Afacanlar: İş Başa Düştü
Sinema - Afacanlar: İş Başa Düştü
Sinema - Afacanlar: İş Başa Düştü

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Burak Hakkı, Gürgen Öz, Türkiye, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinema - Afacanlar: İş Başa Düştü - Son Dakika


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