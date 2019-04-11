Son Dakika Haberleri: Sinema - After

Sinema - After

38 dakika önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Anna Todd'un 2013 yılında ilk olarak Wattpad'de yayımlanan romanından uyarlanan After, genç Tessa Young ile gizemli Hardin Scott arasındaki gelgitli ilişkiyi konu ediniyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Anna Todd'un 2013 yılında ilk olarak Wattpad'de yayımlanan romanından uyarlanan After, genç Tessa Young ile gizemli Hardin Scott arasındaki gelgitli ilişkiyi konu ediniyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:15 Kaynak: AA
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