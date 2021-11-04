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Sinema - Ahed'in Dizi - Son Dakika

Sinema - Ahed'in Dizi

04.11.2021 10:29

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

"Ahed'in Dizi"

Nadav Lapid'in yönettiği ve Avshalom Pollak, Nur Fibak, Oded Azulay ile Michal Benkovitz Sasu'nun oynadığı "Ahed'in Dizi", Başka Sinema dağıtımıyla vizyona çıkarılacak.

2019 yapımı "Eş Anlamlılar" adlı filme Paris'te kendi kimliğiyle çatışan bir İsrailliyi anlatan yönetmen Nadav Lapid, yine kendine dönerek bu kez Filistinli bir aktivistin hayat hikayesini filme aktarmak isteyen ünlü bir yönetmeni anlatıyor.

Sinema - Ahed'in Dizi
Sinema - Ahed'in Dizi
Sinema - Ahed'in Dizi
Sinema - Ahed'in Dizi

Türkiye, Sinema, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinema - Ahed'in Dizi - Son Dakika


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