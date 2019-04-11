Son Dakika Haberleri: Sinema - Altın Eldiven

Sinema - Altın Eldiven

45 dakika önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Fatih Akın'ın Heinz Strunk'ın ilk kez 2016 yılında yayımlanan aynı adlı kitabından uyarladığı Altın Eldiven (The Golden Glove), 1970'li yıllarda Hamburg'da dört kadını öldüren ve öldüreceği kişileri Zum Goldenen Handschuh adlı bardaki kişiler arasından seçen seri...

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Fatih Akın'ın Heinz Strunk'ın ilk kez 2016 yılında yayımlanan aynı adlı kitabından uyarladığı Altın Eldiven
(The Golden Glove), 1970'li yıllarda Hamburg'da dört kadını öldüren ve öldüreceği kişileri Zum Goldenen Handschuh adlı bardaki kişiler arasından seçen seri katil Fritz Honka'nın hikayesine odaklanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:09 Kaynak: AA
Fatih Akın, Güncel
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