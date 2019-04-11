Sinema - Altın Eldiven
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- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Fatih Akın'ın Heinz Strunk'ın ilk kez 2016 yılında yayımlanan aynı adlı kitabından uyarladığı Altın Eldiven (The Golden Glove), 1970'li yıllarda Hamburg'da dört kadını öldüren ve öldüreceği kişileri Zum Goldenen Handschuh adlı bardaki kişiler arasından seçen seri...
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:09 Kaynak: AA
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Fatih Akın
'ın Heinz Strunk'ın ilk kez 2016 yılında yayımlanan aynı adlı kitabından uyarladığı Altın Eldiven
(The Golden Glove), 1970'li yıllarda Hamburg'da dört kadını öldüren ve öldüreceği kişileri Zum Goldenen Handschuh adlı bardaki kişiler arasından seçen seri katil Fritz Honka'nın hikayesine odaklanıyor.
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