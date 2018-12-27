Sinema - "Aquaman"
2 saat önce
Justice League sonrasında yaşananlardan yola çıkan solo Aquaman filminde, Jason Momoa John Curry, namıdiğer Aquaman'a hayat vermeye devam ederken film, kahramanın gelen tehditler karşısında yurdu Atlantis'i savunmak için girdiği amansız mücadeleyi konu ediniyor.
Justice League sonrasında yaşananlardan yola çıkan solo Aquaman filminde, Jason Momoa
John Curry, namıdiğer Aquaman'a hayat vermeye devam ederken film, kahramanın gelen tehditler karşısında yurdu Atlantis'i savunmak için girdiği amansız mücadeleyi konu ediniyor.
Yarı insan yarı Atlantisli Arthur Curry'nin gelen tehditler karşısında yurdu Atlantis'i savunmak için girdiği amansız mücadeleyi ve bu mücadele sırasında gerçekte kim olduğunu keşfetmeye ve doğuştan kazandığı kral sıfatına layık olmaya çabalamasını anlatıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:11 Kaynak: AA
Kilis'te Bin 300 Kişilik 6 Ay Süreli Geçici İş İlanına 6 Bin 300 Kişi Başvurunca Sonuçlar Kurayla Belirlendi
Bakan Varank, "Tarihi An" Notuyla Paylaştı, 1 Tonluk Bomba Ses Hızını Aştı
Cani Koca, Eşini Çocuklarının Gözü Önünde Bıçaklayarak Öldürdü
Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi