Sinema - Aşgar: Cin Vadisi
48 dakika önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Yahya Al'ın yazıp yönettiği Aşgar: Cin Vadisi, çobanlık yapan Mahsun'un, gördüğü kabuslardan sonra çok farklı yerlerde uyanmaya başlayan Mahsun'un hikayesini anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:06 Kaynak: AA
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Yahya Al
'ın yazıp yönettiği Aşgar: Cin Vadisi, çobanlık yapan Mahsun'un, gördüğü kabuslardan sonra çok farklı yerlerde uyanmaya başlayan Mahsun'un hikayesini anlatıyor.
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