Son Dakika Haberleri: Sinema - Aşgar: Cin Vadisi

Sinema - Aşgar: Cin Vadisi

48 dakika önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Yahya Al'ın yazıp yönettiği Aşgar: Cin Vadisi, çobanlık yapan Mahsun'un, gördüğü kabuslardan sonra çok farklı yerlerde uyanmaya başlayan Mahsun'un hikayesini anlatıyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Yahya Al'ın yazıp yönettiği Aşgar: Cin Vadisi, çobanlık yapan Mahsun'un, gördüğü kabuslardan sonra çok farklı yerlerde uyanmaya başlayan Mahsun'un hikayesini anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:06 Kaynak: AA
Yahya Al, Güncel
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