Son Dakika Haberleri: Sinema - Aşktan Kaçılmaz

Sinema - Aşktan Kaçılmaz

40 dakika önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Ünlü yazar Nick Hornby'nin 2009 yılında yayımlanan aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan Aşktan Kaçılmaz, bir zamanlar birbirilerine aşık olan Annie ve Duncan çifti ile bir dönem müzik kariyerinde önemli bir yere gelmiş Tucker Crowe'un hikayesini anlatıyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Ünlü yazar Nick Hornby'nin 2009 yılında yayımlanan aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan Aşktan Kaçılmaz, bir zamanlar birbirilerine aşık olan Annie ve Duncan çifti ile bir dönem müzik kariyerinde önemli bir yere gelmiş Tucker Crowe'un hikayesini anlatıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:23 Kaynak: AA

Annie, Aşktan Kaçılmaz, Güncel
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