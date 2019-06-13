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Sinema - Ayna

2 saat önce

-Fragman - "Ayna"İSTANBUL - Yetmişli yılların efsane ismi Andrei Tarkovsky'nin 1975 yapımı filmi "Ayna" da bu hafta başka sinema gösterim programı kapsamında Türk izleyicisinin beğenisine sunulacak.

-Fragman - "Ayna"
İSTANBUL - Yetmişli yılların efsane ismi Andrei Tarkovsky'nin 1975 yapımı filmi "Ayna" da bu hafta başka sinema gösterim programı kapsamında Türk izleyicisinin beğenisine sunulacak.
Film, çocukluk anıları, güncel olaylara dair sahneler ve Tarkovsky'nin babası Arseny Tarkovsky tarafından yazılan güncel olaylara dair şiirler ile kompoze edilmiş bir otobiyografiden oluşuyor.
Sinema - Ayna
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:50 Kaynak: AA
Ayna, Güncel
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