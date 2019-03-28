Son Dakika Haberleri: Sinema - Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle

Sinema - Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle

1 saat önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Mehrdad Ghaffarzadeh'in yönetmenliğindeki Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle, yardımsever Emre'nin, en yakın arkadaşı Hakan tarafından düzenlenen bir planla hayatının bambaşka bir yola girmesini anlatıyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Mehrdad Ghaffarzadeh'in yönetmenliğindeki Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle, yardımsever Emre'nin, en yakın arkadaşı Hakan tarafından düzenlenen bir planla hayatının bambaşka bir yola girmesini anlatıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:03 Kaynak: AA

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