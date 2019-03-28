Sinema - Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Mehrdad Ghaffarzadeh'in yönetmenliğindeki Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle, yardımsever Emre'nin, en yakın arkadaşı Hakan tarafından düzenlenen bir planla hayatının bambaşka bir yola girmesini anlatıyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Mehrdad Ghaffarzadeh'in yönetmenliğindeki Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle, yardımsever Emre'nin, en yakın arkadaşı Hakan tarafından düzenlenen bir planla hayatının bambaşka bir yola girmesini anlatıyor.

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