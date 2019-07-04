Sinema - Bebeğin Laneti
1 saat önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Lawrence Fowler'ın yönettiği Bebeğin Laneti, sahibi oldukları oyuncağın intikamla yanıp tutuşan bir varlığın vücuda gelmiş hali olduğunu düşünen Adeline Gray'in hikayesini anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:24 Kaynak: AA
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Lawrence Fowler'ın yönettiği Bebeğin Laneti, sahibi oldukları oyuncağın intikamla yanıp tutuşan bir varlığın vücuda gelmiş hali olduğunu düşünen Adeline Gray'in hikayesini anlatıyor.
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