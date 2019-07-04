Sinema - Bebeğin Laneti

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Lawrence Fowler'ın yönettiği Bebeğin Laneti, sahibi oldukları oyuncağın intikamla yanıp tutuşan bir varlığın vücuda gelmiş hali olduğunu düşünen Adeline Gray'in hikayesini anlatıyor.

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