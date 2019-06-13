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Sinema - Bekçi

2 saat önce

-Fragman - "Bekçi"İSTANBUL - Durmuş Akbulut'un yazıp yönettiği; Turan Özdemir, Koray Ergün, Serhan Süsler, Uğur Karabulut, Engin Çelik ve Pelin Ermiş'in rol aldığı "Bekçi", bir kasaba mezarlığında gece bekçiliği yapan bir adamın hikayesini odağına alıyor.

-Fragman - "Bekçi"
İSTANBUL - Durmuş Akbulut'un yazıp yönettiği; Turan Özdemir, Koray Ergün, Serhan Süsler, Uğur Karabulut, Engin Çelik ve Pelin Ermiş'in rol aldığı "Bekçi", bir kasaba mezarlığında gece bekçiliği yapan bir adamın hikayesini odağına alıyor.
Sinema - Bekçi
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:39 Kaynak: AA
Turan Özdemir, Güncel
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