Sinema - Bekçi
2 saat önce
-Fragman - "Bekçi"İSTANBUL - Durmuş Akbulut'un yazıp yönettiği; Turan Özdemir, Koray Ergün, Serhan Süsler, Uğur Karabulut, Engin Çelik ve Pelin Ermiş'in rol aldığı "Bekçi", bir kasaba mezarlığında gece bekçiliği yapan bir adamın hikayesini odağına alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:39 Kaynak: AA
-Fragman - "Bekçi"
İSTANBUL - Durmuş Akbulut'un yazıp yönettiği; Turan Özdemir
, Koray Ergün, Serhan Süsler, Uğur Karabulut
, Engin Çelik
ve Pelin Ermiş'in rol aldığı "Bekçi", bir kasaba mezarlığında gece bekçiliği yapan bir adamın hikayesini odağına alıyor.
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