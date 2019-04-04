Son Dakika Haberleri: Sinema - Benden Hikâyesi

Sinema - Benden Hikâyesi

1 saat önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Onur Barış'ın yazıp yönettiği, Sait Faik Abasıyanık'ın hayatını canlandırmalarla iç içe bir şekilde anlatan belgesel Benden Hikayesi'nde, ünlü yazara oyuncu Mert Er hayat veriyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Onur Barış'ın yazıp yönettiği, Sait Faik Abasıyanık'ın hayatını canlandırmalarla iç içe bir şekilde anlatan belgesel Benden Hikayesi'nde, ünlü yazara oyuncu Mert Er hayat veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:18 Kaynak: AA

Sait Faik Abasıyanık, Onur Barış, Güncel
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