Sinema - Bergman Adası - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.

"Bergman Adası"

Mia Hansen Love'ın yönettiği "Bergman Adası" adlı filme Tim Roth, Mia Wasikowska, Vicky Krieps ile Grace Delrue rol aldı.

Fransız film yönetmeni Mia Hansen Love'ın son filmi, hem kendine hem Bergman'a göndermelerle dolu, aşk, kayıplar ve Bergman sevgisini ele alan bir dram.

Hikayeye göre; "Amerikalı sinemacı bir çift, yazlarını Bergman'ın yaşadığı İsveç'teki Farö adasında geçirmeye karar verir. Amaçları yeni filmlerinin senaryosunu yazmaktır ama günler geçtikçe senaryonun derinliklerinde hayalle gerçek iç içe geçmeye başlar."