Sinema - Büyük Macera
20 dakika önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Animasyon yapım Big Trip, bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı, aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı MicMic ile arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Animasyon yapım Big Trip, bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı, aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı MicMic ile arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:28 Kaynak: AA
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