Sinema - Büyük Macera

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Animasyon yapım Big Trip, bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı, aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı MicMic ile arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Animasyon yapım Big Trip, bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı, aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı MicMic ile arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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