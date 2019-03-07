Son Dakika Haberleri: Sinema - Captain Marvel

Sinema - Captain Marvel

1 saat önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Ryan Fleck ile Anna Boden'in yönetmenliğini üstlendiği "Captain Marvel"da Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Lee Pace, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Annette Bening, Gemma Chan ve Mckenna Grace rol aldı.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Ryan Fleck ile Anna Boden'in yönetmenliğini üstlendiği "Captain Marvel"da Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Lee Pace, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Annette Bening, Gemma Chan ve Mckenna Grace rol aldı.

Brie Larson'ın Carol Denver karakterine hayat verdiği Captain Marvel filmi; 90'ların ortasında dünyanın iki farklı uzaylı ırkının savaşı arasında kaldığı zamanda, karakterin kendi geçmişini ve kim olduğunu keşfederek evrenin en güçlü kahramanlarından birine dönüşme hikayesini ele alıyor.

Senaryosu Meg LeFauve, Anna Boden, Ryan Fleck, Liz Flahive, Nicole Perlman ve Geneva Robertson gibi kalabalık bir ekip tarafından yazılan film aksiyon ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:47 Kaynak: AA

Michael Jackson, Brie Larson, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural Mahkeme Salonuna Girerken Göz Göze Geldi Masabaşı İşi Bırakıp, Çöp Kamyonunun Direksiyonuna Geçti

Yeni Bir Bitki Türü Keşfedildi! Ekonomiye Kazandırılabilir İfade Veren Sıla Gençoğlu, Okan Can Yantır'la Birlikte Olduğunu Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 11:24:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinema - Captain Marvel
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]