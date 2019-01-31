Son Dakika Haberleri: Sinema - Cool Çocuklar Kampta

Sinema - Cool Çocuklar Kampta

1 saat önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Lisa Arnold yönetmenliğindeki Cool Çocuklar Kampta (Camp Cool Kids, utangaç bir genç olan Spence'in gittiği yaz kampında kabuğundan çıkarak yeni maceralara atılışını konu ediniyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Lisa Arnold yönetmenliğindeki Cool Çocuklar Kampta (Camp Cool Kids, utangaç bir genç olan Spence'in gittiği yaz kampında kabuğundan çıkarak yeni maceralara atılışını konu ediniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:08 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Galatasaray'ın Yeni Golcüsü Kostas Mitroglou İstanbul'a Geldi Aile Bakanlığının Ankara İl Müdürü, Cinsel Taciz ve Araç Yolsuzluğu Haberlerinin Ardından Görevden Alındı

Gözü Dönmüş Sevgilinin, Kız Arkadaşını 7 Kurşunla Öldürüp Başına Sıkarak İntihar Ettiği Anlar Kamerada "Gelirim Bin TL" Diyen Berkay'ın Vergi Kaçırdığı Tespit Edilirse 3 Yıl Hapis Yatacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 10:09:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinema - Cool Çocuklar Kampta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]