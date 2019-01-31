Sinema - Cool Çocuklar Kampta
1 saat önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Lisa Arnold yönetmenliğindeki Cool Çocuklar Kampta (Camp Cool Kids, utangaç bir genç olan Spence'in gittiği yaz kampında kabuğundan çıkarak yeni maceralara atılışını konu ediniyor.
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Lisa Arnold yönetmenliğindeki Cool Çocuklar Kampta (Camp Cool Kids, utangaç bir genç olan Spence'in gittiği yaz kampında kabuğundan çıkarak yeni maceralara atılışını konu ediniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:08 Kaynak: AA
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