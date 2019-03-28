Son Dakika Haberleri: Sinema - Deli ve Dahi

Sinema - Deli ve Dahi

27 dakika önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Mel Gibson'ın başrolünde yer aldığı Deli ve Dahi, 19. yüzyılda Oxford İngilizce Sözlüğü'nün on bin kelimelik ilk baskını hazırlamaya koyulan James Murray'nin hikayesini anlatıyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Mel Gibson'ın başrolünde yer aldığı Deli ve Dahi, 19. yüzyılda Oxford İngilizce Sözlüğü'nün on bin kelimelik ilk baskını hazırlamaya koyulan James Murray'nin hikayesini anlatıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:34 Kaynak: AA

Mel Gibson, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Merkez Bankası, Swap Piyasasında Satış Sınırını Yüzde 30'a Çıkardı Son Dakika! YSK Başkanı Güven: Vatandaş, Tüm Sandıkların Islak İmzalı Sayım Döküm Cetvelini Görebilecek Son Dakika! Malta Ordusu, Kaçırılan Tankerin Kontrolünü Ele Geçirdi CHP'nin Beyoğlu Adayı Alper Taş: Lüks Araçlara Binmeyeceğim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 10:01:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinema - Deli ve Dahi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]