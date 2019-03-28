Sinema - Deli ve Dahi
27 dakika önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Mel Gibson'ın başrolünde yer aldığı Deli ve Dahi, 19. yüzyılda Oxford İngilizce Sözlüğü'nün on bin kelimelik ilk baskını hazırlamaya koyulan James Murray'nin hikayesini anlatıyor.
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Mel Gibson
'ın başrolünde yer aldığı Deli ve Dahi, 19. yüzyılda Oxford İngilizce Sözlüğü'nün on bin kelimelik ilk baskını hazırlamaya koyulan James Murray'nin hikayesini anlatıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:34 Kaynak: AA
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