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Bu hafta 9 film sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika

Bu hafta 9 film sinemaseverlerle buluşacak

12.08.2021 10:43

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Pierre Oscar Levy ile Frederik Peeters'ın yazdığı "Sandcastle" adlı çizgi romandan M. Night Shyamalan tarafından sinemaya uyarlanan "Zamanda Tutsak" izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenliğini de Shyamalan'ın üstlendiği yapım, tropik bir tatil yaparken, birkaç saatliğine dinlendikleri kuytu plajın, hızla yaşlanmalarına neden olduğunu ve tüm hayatlarını bir güne indirgediğini fark eden bir aileyi konu ediniyor.

Gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunda Altın Küre ödüllü Gael Garcia Bernal'in yanı sıra Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird, Abbey Lee, Aaron Pierre, Alex Wolff, Embeth Davidtz, Eliza Scanlen, Emun Elliott, Kathleen Chalfant ve Thomasin McKenzie yer alıyor.

"Gerçek Kahraman"

Macera komedisi "Gerçek Kahraman" filminde, başrollerini Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar ve Taika Waititi paylaşıyor.

Shawn Levy'in yönettiği film, Free City adlı oyunda arka plan karakterlerinden biri olduğunu keşfeden banka memurunun sıra dışı hikayesini konu alıyor.

"Bilmemek"

Hayatlarından memnun olmayan bir ailenin yaşamına odaklanan "Bilmemek", okulda sistematik şekilde zorbalığa maruz kalan Umut'un aniden ortadan kaybolması sonrası annesi Selma ve babası Sinan'ın oğullarını arayışını anlatıyor.

Leyla Yılmaz imzalı filmde, Senan Kara, Yurdaer Okur, Emir Özden, Ulaşcan Kutlu ve Arda Anarat rol alıyor.

"Ölü Ekmeği"

Festival yolculuğunun ardından vizyona girecek "Ölü Ekmeği" filmi, geleneksel müziğin ustası olmanın hayalini kuran küçük bir çocuğun hikayesini ele alıyor.

Yönetmen koltuğuna Reis Çelik'in oturduğu filmde, başrollleri Tarkhan Omarov, Mariam Buturishvili, Dilan Aksüt, Ziyaddin Aliyev ve Şilan Düzdaban paylaşıyor.

"Crood'lar 2: Yeni Bir Çağ"

Haftanın tek animasyon türündeki filmi "Crood'lar 2: Yeni Bir Çağ", kendilerinden daha üstte olan bir aileyle birlikte yaşamaya başlayan Crood'ların hikayesini izleyicinin beğenisine sunuyor.

Animasyonun mutfağından gelen Joel Crawford'un yönetmenliğini üstlendiği, Dan Hageman ile Kevin Hageman'in ise senaryosunu yazdığı film, tarih öncesi çağlarda yaşayan bir ailenin keyifli macerasına işliyor.

"Derisini Satan Adam"

Yönetmen ve senaristliğini Kaouther Ben Hania'nın üstlendiği "Derisini Satan Adam", iç savaştan kaçıp, kendisine yeni bir yaşam kurmaya çalışan Suriyeli Sam Ali'nin hayatını ele alıyor.

Dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Sam Ali, hassas ve fevri bir adamdır. Suriyeli Sam Ali, iç savaştan kaçıp Lübnan'a gider. Avrupa'ya seyahat etmek ve hayatının aşkıyla birlikte yaşamak isteyen Sam Ali, bunun için yüksek bir meblağ karşılığında çağdaş bir sanatçının sırtına dövme yapmasını kabul eder. Vücudunu prestijli bir sanat eseri haline getiren Sam Ali, çok geçmeden kararının özgürlüğünü engellediğini keşfeder."

"Uzun Aşkın Kısası"

Evlendiğinin ertesi günü uyandığında şok edici bir durumla karşı karşıya kalan genç bir adamın hikayesini konu edinen "Uzun Aşkı Kısası", romantik komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Josh Lawson'ın senaryosuna imza atıp yönettiği yapımda Rafe Spall, Josh Lawson, Ronny Chieng, Noni Hazlehurst, Dena Kaplan oynadı.

"Gerçek Cinler"

"Gerçek Cinler", tezi için korkunç olayların yaşandığı bir köye giden ve burada beklenmedik durumlarla karşılaşan Ceyhun'un hikayesini anlatıyor.

Onur Aldoğan'ın yönettiği yapımda başrolleri Ceyhun Sevilmiş, Rıfat Kanpara, Kuzey Demir ve Okan Aksu paylaşıyor.

"Hanzap"

Haftanın diğer korku filmi "Hanzap"ın yönetmen koltuğunda Okan Ege Ergüven oturuyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Sena Tuğçe Güner, Emin Gümüşkaya, Naci Taşdöğen, Ömer Duran ve Fatma Nilgün İslamoğlu yer alıyor.

Bu hafta 9 film sinemaseverlerle buluşacak
Bu hafta 9 film sinemaseverlerle buluşacak
Bu hafta 9 film sinemaseverlerle buluşacak
Bu hafta 9 film sinemaseverlerle buluşacak

Suriyeli, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bu hafta 9 film sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika


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