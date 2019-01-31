Sinema - Dogman
54 dakika önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Usta yönetmen Matteo Garrone'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Dogman, iyiyle kötü arasında sıkışmış, onurunu kazanmak isterken masumiyetini kaybeden köpek kuaförü Marcello'nun hikayesini konu ediniyor.
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Usta yönetmen Matteo Garrone
'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Dogman, iyiyle kötü arasında sıkışmış, onurunu kazanmak isterken masumiyetini kaybeden köpek kuaförü Marcello'nun hikayesini konu ediniyor
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:15 Kaynak: AA
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