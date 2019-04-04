Son Dakika Haberleri: Sinema - Dumbo

Sinema - Dumbo

1 saat önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Tim Burton'ın yönetmenliğini üstlendiği Dumbo, kocaman kulakları sayesinde uçabilen genç fil Dumbo'nun mücadele içindeki bir sirke katılıp buradaki arkadaşlarıyla beraber sirkin karanlık sırlarını keşfederek yıllardır devam eden bu yeri kurtarmaya çalışmasını anlatıyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Tim Burton'ın yönetmenliğini üstlendiği Dumbo, kocaman kulakları sayesinde uçabilen genç fil Dumbo'nun mücadele içindeki bir sirke katılıp buradaki arkadaşlarıyla beraber sirkin karanlık sırlarını keşfederek yıllardır devam eden bu yeri kurtarmaya çalışmasını anlatıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:02 Kaynak: AA

Tim Burton, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Düzenleme Son Dakika! YSK Başkanı Güven'den Yeni Açıklama: Süreç Devam Ediyor Son Dakika! Merkez Bankasından Bir Hamle Daha! Swap Satış Limitini Yüzde 40'a Yükseltti Mansur Yavaş, Ünlü Karadeniz Şarkıcısı Selçuk Balcı'yla Türkü Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 10:29:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinema - Dumbo
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]