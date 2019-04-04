Sinema - Dumbo
1 saat önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Tim Burton'ın yönetmenliğini üstlendiği Dumbo, kocaman kulakları sayesinde uçabilen genç fil Dumbo'nun mücadele içindeki bir sirke katılıp buradaki arkadaşlarıyla beraber sirkin karanlık sırlarını keşfederek yıllardır devam eden bu yeri kurtarmaya çalışmasını anlatıyor.
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Tim Burton
'ın yönetmenliğini üstlendiği Dumbo, kocaman kulakları sayesinde uçabilen genç fil Dumbo'nun mücadele içindeki bir sirke katılıp buradaki arkadaşlarıyla beraber sirkin karanlık sırlarını keşfederek yıllardır devam eden bu yeri kurtarmaya çalışmasını anlatıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:02 Kaynak: AA
Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Düzenleme
Son Dakika! YSK Başkanı Güven'den Yeni Açıklama: Süreç Devam Ediyor
Son Dakika! Merkez Bankasından Bir Hamle Daha! Swap Satış Limitini Yüzde 40'a Yükseltti
Mansur Yavaş, Ünlü Karadeniz Şarkıcısı Selçuk Balcı'yla Türkü Söyledi