Sinema - Efsunlu - Kabirden Gelen

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Uğur Kaplan'ın yönettiği Efsunlu - Kabirden Gelen, geldiği kız yurdunda tanıştığı Burcu'ya yardım etmek isterken kendini hiç ummadığı olayların içerisinde bulan Kübra'nın hikayesini anlatıyor.

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