Sinema Eğitiminde Kbü İlk 10 Üniversite Arasında
33 dakika önce
Karabük Üniversitesinin (KBÜ), 2017-2018 film festivali değerlendirme sonuçlarına göre ödül alan film yönetmenlerinin sinema eğitimi aldığı okullar sıralamasında ilk 10 üniversite arasına girdiği bildirildi.
Karabük
Üniversitesinin (KBÜ), 2017-2018 film festivali değerlendirme sonuçlarına göre ödül alan film yönetmenlerinin sinema eğitimi aldığı okullar sıralamasında ilk 10 üniversite arasına girdiği bildirildi.
KBÜ'den yapılan açıklamada, KBÜ Safranbolu Meslek Yüksekokulu
Radyo ve Televizyon
Programcılığı bölümü öğrencilerinin uygulamaya dayalı aldıkları sinema eğitimiyle ulusal ve uluslararası film festivallerinde çok sayıda ödül aldığı, 2017-2018 yılı film festivali değerlendirme sonuçlarına göre köklü üniversiteler arasına girmeyi başardığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hayri Çölaşan tarafından her yıl yapılan kapsamlı film festivalleri araştırmasında Karabük Üniversitesi, ödül alan film yönetmenlerinin sinema eğitimi aldığı okullar sıralamasında ilk 10 üniversite arasında yer aldı. Listede sinema eğitimi veren üniversitelerin tamamı iletişim fakültelerinin radyo, sinema ve televizyon bölümleri ile güzel sanatlar fakülteleri sinema ve televizyon bölümünden mezun veya okuyan yönetmenler iken, tek meslek yüksekokulu mezunu veya okuyan yönetmenlerin Karabük Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünden çıkması, verilen eğitimin kalitesini ve önemini ortaya koyuyor."
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:45 Kaynak: AA
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