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SİNEMA - Evdekiler - Son Dakika

SİNEMA - Evdekiler

09.12.2021 10:03

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek.

Maisie Williams, Sylvester McCoy, Rita Tushingham ve Jake Curran'ın rol aldığı "Evdekiler", korku ve gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday.

Julius Berg'in yönetmenliğini üstlendiği film; yaşadıkları kasabada yaşlı ve zengin bir çiftin evini soymaya kalkan bir grup arkadaşın, çiftin göründükleri kadar savunmasız olmadıklarını fark etmeleriyle gelişen olayları konu alıyor.

SİNEMA - Evdekiler
SİNEMA - Evdekiler
SİNEMA - Evdekiler
SİNEMA - Evdekiler

Jake Curran, Türkiye, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SİNEMA - Evdekiler - Son Dakika


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