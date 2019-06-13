Sinema - Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk
2 saat önce
Fragman - "Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk"İSTANBUL - Tolga Yüce, Çağla Şimşek, Tevfik İnceoğlu, Murat Kuşçu, Gönül Acar, Muharrem Erdemir ve Belkıs Akçil gibi isimlerin oynadığı "Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk" filminin yönetmenliğini Murat Kuşçu üstlendi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:41 Kaynak: AA
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-Fragman - "Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk"
İSTANBUL - Tolga Yüce
, Çağla Şimşek, Tevfik İnceoğlu, Murat Kuşçu, Gönül Acar, Muharrem Erdemir
ve Belkıs Akçil gibi isimlerin oynadığı "Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk" filminin yönetmenliğini Murat Kuşçu üstlendi.
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