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Sinema - Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk

2 saat önce

Fragman - "Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk"İSTANBUL - Tolga Yüce, Çağla Şimşek, Tevfik İnceoğlu, Murat Kuşçu, Gönül Acar, Muharrem Erdemir ve Belkıs Akçil gibi isimlerin oynadığı "Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk" filminin yönetmenliğini Murat Kuşçu üstlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Fragman - "Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk"
İSTANBUL - Tolga Yüce, Çağla Şimşek, Tevfik İnceoğlu, Murat Kuşçu, Gönül Acar, Muharrem Erdemir ve Belkıs Akçil gibi isimlerin oynadığı "Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk" filminin yönetmenliğini Murat Kuşçu üstlendi.
Sinema - Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:41 Kaynak: AA
Tolga Yüce, Güncel
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