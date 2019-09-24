Sinema filmi çekebilmek için tarlada alın teri döktüler

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde köyünde çekilen sinema filminden etkilenerek tarlasını satıp 3 yıl oyunculuk eğitiminin ardından yapım şirketi kuran çiftçi Abdullah Aslan, başrolünü oynadığı "Horoz Bayram" adlı komedi filminin ardından ikinci filmini de tamamlanma aşamasına getirdi.

Çiftçi 46 yaşındaki Aslan'ın yaşadığı Birecik ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Bentbahçe'de yaklaşık 5 yıl önce bir sinema filmi çekildi. Küçük bir rol de aldığı bu filmden çok etkilenen Aslan, bu tecrübeden sonra oyuncu olmaya karar verdi.

Hayalini gerçekleştirmek için Gaziantep'te 3 yıl tiyatro ve oyunculuk eğitimi alan Aslan, köyündeki iki tarlasını satarak kendi filmini çekmek için sermaye yaptı.

Geçen yıl "Horoz Bayram" adlı komedi filmi çeken Aslan, bu yılda "Fecr" ismini verdiği ikinci filmi için kolları sıvadı.

Ailesiyle filmin maliyetini karşılamak için tarlalarda alın teri döken Aslan, filmi tamamlanma aşamasına getirdi.

Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk filminde eşinin kızdığı için kendisini yalnız bıraktığını ancak ikinci filminde en büyük desteği eşinden aldığını söyledi.

Çekimlerine başladıkları ikinci film hakkında bilgiler paylaşan Aslan, şöyle devam etti:

"Şu anda ikinci filme başladık. En büyük yardımcım ve destekçim eşim. Bu sektörde artık eşim 'Ben de varım, gittiğin bütün yollarda beraberiz' dedi. Şimdi eşim benim yapımcım oldu, ben de onun oyuncusuyum ama bütün çalışmaları beraber yürütüyoruz. Hedeflerimiz daha güzel yerlerde olmak, insanlara sanatı daha güzel tanıtmaktır. Zor şartlarda bunları yapıyoruz. Geçen yıldan bu yana amelelik yaptık, pamuk topladık, ırgat olarak çocuklarla beraber çalıştık sırf bir filim daha çekebilmek için. Allah, eşim Elif'ten razı olsun. Benim için amelelik yaptı, çalıştı sadece bu sinema filmini çekebilmek için. Ben bunu öğrendim bir erkeğin arkasında eşi duruyorsa yapamayacağı bir şey yoktur."

Abdullah Aslan'ın eşi Elif Aslan ise sinema yapımcılığı işine ekonomik zorluk yaşadıkları için ilk başta karşı çıktığını ancak kocasının film sevdasından vazgeçmeyeceğini anlayınca sonradan kendisinin de sektöre girmeye karar verdiğini söyledi.

"Nefes kesen bir macera"

Zamanla önceki film için gittiği setlere alıştığını ve kocasının yanında olmaya karar verdiğini anlatan Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başta kızdığım şeylere ben de alıştığımı fark ettim. Bunun üzerine 'madem sen bırakmıyorsun artık bu sektörde bende varım' diyerek sinema yapımcılığına ilk adımımı attım. Bu defa eşim Abdullah'tan kendisinin bana destek vermesini istedim, önceki sinema filmi için tüm varlığımızı sattık. Şu anki sinema filmi için de tüm ailem, akrabalarım ile tarlalarda aylarca çalıştık, onlar da kazandıkları paraları bana verdiler. Şu an Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yapımcılığını üstlendiğim, yönetmenliğini Engin Tutuş'un yaptığı 'Fecr' isimli macera ve korku filminin çekimine başladık. Bir seyyah ailenin ıssız, gözden ırak bir köyde karşı karşıya kaldıkları olaylarla mücadelesini konu alan bir film yapıyoruz. Nefes kesen bir macerayla izleyicilerin koltuğa yapışacağından eminiz."

"Heyecanları beni işe bağladı"

Filmin yönetmeni Engin Tutuş ise geçen yıl Abdullah Aslan'ın film çekme çabasını medya aracılığıyla öğrendiğini söyledi.

Aslan'ın büyük bir fedakarlık göstererek sinema sektörüne girme çabasına destek olmak istediğini belirten Tutuş, şunları kaydetti:

"Destek vermek istedim ve birlikte bir iş yapalım dedim. Hazırlık aşamasında olduğum bir projeyi sundum. Onun da hoşuna gitti ve kendi hazırlık aşamasında olduğu projeyi erteledi ve bu yeni projede eşi Elif Hanım'la olacağını söyledi. Başta eşinin ne iş yaptığını sordum, 'Ev hanımı' dedi. Bu bölgeden bir kadının böyle bir işe girmesi oldukça hoşuma gitmişti, vereceğim desteği de iyice artırdım. Elif Hanım ile tanıştık, konuştuk, projeyi anlattım. İkisi de hazır olduklarını söylediler, çok heyecanlıydılar ve benim daha çok işe bağlanmama sebep oldular. Birlikte bir yola çıktık. Bu sektörde kadınların da yapımcı olacağına inanıyorum. Bu insanlar, bu bütçeyi oluşturmak için amelelik yapmış, kızgın güneş altında tarlalarda çalışmışlar. Biz bu işi sadece para için yapmıyoruz, çok sevdiğimiz için yapıyoruz, bu sebeple elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

Tutuş, yaklaşık 30 kişilik bir ekiple çalıştıklarını ifade ederek, filmi kısa sürede tamamlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.