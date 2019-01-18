Son Dakika Haberleri: Sinema Filmleri ile İlgili Kanun Teklifi Kabul Edildi

Sinema Filmleri ile İlgili Kanun Teklifi Kabul Edildi

46 dakika önce

Sinema filmleri ile ilgili Kanun Teklifi kabul edildi.

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Sinema filmleri ile ilgili Kanun Teklifi kabul edildi.

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi.

Teklifle, Sinema Destekleme Kurulları oluşturulacak. Kurullar sekiz üyeden oluşacak.

Kültür ver Turizm Bakanlığı sinema alanındaki etkinlik, proje ve faaliyetleri destekleyebilecek.

Bakanlık sinema alanında arşiv veya müze oluşturulması amacıyla yurt içi ve yurt dışından eser veya çoğaltılmış nüshaları ve sinema ile ilgili diğer materyalleri satın alma veya bağış yoluyla temin edebilecek.

Sinema filmlerinde öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla on dakikadır. Fragman gösterim süresi en az üç, en fazla beş dakikadır.Sinema filmi gösterim arası on beş dakikayı aşamaz. Reklam, fragman, film arası sürelerine uymadan gösterim yapan sinema salonu işletmecilerine salon başına elli bin TL idari para cezası verilecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:39 Kaynak: İHA

Politika
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