Sinema Filmleri ile İlgili Kanun Teklifi Kabul Edildi
46 dakika önce
IHAAW053306-SIY/18-01-2019- Sinema filmleri ile ilgili Kanun Teklifi kabul edildi 18.01.2019 05: 33: 06 TSI NNNN.
IHAAW053306-SIY/18-01-2019
- Sinema filmleri ile ilgili Kanun Teklifi kabul edildi 18.01.2019 05: 33: 06 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:39 Kaynak: İHA
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