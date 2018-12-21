Sinema Filmlerinin Desteklenmesi ile İlgili Kanun Teklifi TBMM'de
9 saat önce
Sinema Filmlerinin Desteklenmesi ile İlgili Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Sinema Filmlerinin Desteklenmesi ile İlgili Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifinde, film yapımları çekildikleri ülkelere döviz girdisi, bilgi aktarımı, ana ve yan sektörlerde istihdam gibi önemli katkılar sağladığı ifade edilerek, yabancı film yapımcılarına yönelik yeni destek mekanizması getirildiği belirtildi.
Sinema sektörünün gelişiminde sürdürülebilirliğin sağlanmasının, uluslararası alanda rekabet gücünün arttırılmasının, Türkiye
'de film üretim merkezlerinden biri haline gelmesinin amaçlandığı ifade edildi. Fragman gösterim süresinin 3-5 dakika olması planlanıyor. Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresinin on dakika olması öngörülüyor. Yerli yapımcılarda 60 milyon TL destek verilmesi öngörülüyor. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:50 Kaynak: İHA
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