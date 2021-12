Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Frances McDormand, Tilda Swinton, Bill Murray, Elisabeth Moss ve Timothee Chalamet'in başrollerinde oynadığı "Fransız Postası"nı Wes Anderson yönetti.

20. yüzyılda hayali bir Fransız kasabasında geçen film, bölgenin popüler dergisi "The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun"da yayımlanan birbirinden farklı hikayeleri anlatıyor.