Sinema, gösteri merkezi ve konser salonları açılıyor - Son Dakika

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından sinema, konser salonları ve gösteri merkezlerinin 1 Temmuz itibari ile faaliyetlerine başlamalarına karar verildiği açıklandı.



İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karar şu şekilde duyuruldu:



"Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün (Covid19) ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın 16/03/2020 tarihli ve 5361 sayılı Genelgesi ile "tiyatro, sinema, gösteri merkezi ve konser salonu" gibi kültür-sanat tesislerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması kararlaştırılmıştı.



İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.



Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin "Covid19 Kapsamında Sinema, Tiyatro ve Diğer Kültürel Etkinliklerle İlgili Alınması Gereken Önlemler" başlığında belirlenen tedbirler ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 23/06/2020 tarihli ve 432597 sayılı Genelgesi. işaret edilen önlemlere riayet edilmesi kaydı ile İçişleri Bakanlığı'nın 16/03/2020 tarihli ve 5361 sayılı Genelgesi ile faaliyetleri durdurulan "tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezleri"nin İçişleri Bakanlığı'nın 28/06/2020 tarihli ve E.10332 Genelgesi doğrultusunda 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlamalarına,



Mezkur kurumların ayda en az iki kere denetlenmelerine,



Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına,



Oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ