Son Dakika Haberleri: Sinema - Hayvan Mezarlığı

Sinema - Hayvan Mezarlığı

1 saat önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Yönetmen koltuğunda Kevin Kölsch ve Dennis Widmyer'in oturduğu Hayvan Mezarlığı, iki çocuğu ve eşi Rachel ile Boston'da bir kırsala taşınan ve bu taşınmanın akabinde evinin yakınındaki ormanın derinliklerinde bir mezarlığı keşfeden Dr.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Yönetmen koltuğunda Kevin Kölsch ve Dennis Widmyer'in oturduğu Hayvan Mezarlığı, iki çocuğu ve eşi Rachel ile Boston'da bir kırsala taşınan ve bu taşınmanın akabinde evinin yakınındaki ormanın derinliklerinde bir mezarlığı keşfeden Dr. Louis Creed'in yaşadığı trajedi sonrasında korkunç sonuçlara yol açacak bir kötülüğü serbest bırakmasıyla başlayan hikaye zincirini konu ediniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:12 Kaynak: AA

Yönetmen, Boston, Güncel
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