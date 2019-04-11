Sinema - Hellboy
14 dakika önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Mike Mignola'nın ünlü grafik romanının yeni sinema uyarlaması Hellboy'un başrolünde bu kez David Harbour yer alıyor.
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Mike Mignola'nın ünlü grafik romanının yeni sinema uyarlaması Hellboy'un başrolünde bu kez David Harbour yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:34 Kaynak: AA
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