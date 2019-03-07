Sinema - Herkes Biliyor

- Filmin Fragmanı İSTANBUL -Asghar Farhadi'nin yönetmenliğini yaptığı; Penelope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darin, Barbara Lennie, Inma Cuesta, Carla Campra, Eduard Fernandez, Sara Salamo, Elvira Minguez ve Jaime Lorente'nin rol aldığı "Herkes Biliyor" izleyici ile buluşacak.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL -Asghar Farhadi'nin yönetmenliğini yaptığı; Penelope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darin, Barbara Lennie, Inma Cuesta, Carla Campra, Eduard Fernandez, Sara Salamo, Elvira Minguez ve Jaime Lorente'nin rol aldığı "Herkes Biliyor" izleyici ile buluşacak.



İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin İspanyolca çektiği ilk film olan ve prömiyeri Cannes Film Festivali'nde gerçekleşen yapım, karşılaşılan bir olay sonucu bazı gerçeklerle yüzleşmek durumunda kalan bir kadının hikayesini ele alıyor.

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