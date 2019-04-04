Son Dakika Haberleri: Sinema - İhtiyar Adam ve Silah

Sinema - İhtiyar Adam ve Silah

1 saat önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Uzun suç kariyerinde birçok kez hapisten kaçan ve 70 yaşında gerçekleştirdiği son kaçışının akabinde jübilesi niteliğindeki son bir soygun serisine girişen Forrest Tucker'ın hikayesini konu edinen İhtiyar Adam ve Silah'da, usta aktör Robert Redford son kez...

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Uzun suç kariyerinde birçok kez hapisten kaçan ve 70 yaşında gerçekleştirdiği son kaçışının akabinde jübilesi niteliğindeki son bir soygun serisine girişen Forrest Tucker'ın hikayesini konu edinen İhtiyar Adam ve Silah'da, usta aktör Robert Redford son kez seyirci karşısına çıkıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:15 Kaynak: AA

Robert Redford, Güncel
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