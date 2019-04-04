Sinema - İhtiyar Adam ve Silah
1 saat önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Uzun suç kariyerinde birçok kez hapisten kaçan ve 70 yaşında gerçekleştirdiği son kaçışının akabinde jübilesi niteliğindeki son bir soygun serisine girişen Forrest Tucker'ın hikayesini konu edinen İhtiyar Adam ve Silah'da, usta aktör Robert Redford son kez...
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Uzun suç kariyerinde birçok kez hapisten kaçan ve 70 yaşında gerçekleştirdiği son kaçışının akabinde jübilesi niteliğindeki son bir soygun serisine girişen Forrest Tucker'ın hikayesini konu edinen İhtiyar Adam ve Silah'da, usta aktör Robert Redford
son kez seyirci karşısına çıkıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:15 Kaynak: AA
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