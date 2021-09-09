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Bu hafta 9 film vizyona girecek - Son Dakika

Bu hafta 9 film vizyona girecek

09.09.2021 09:43

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.

Usta yönetmen, senarist ve yapımcı Mesut Uçakan'ın yeni filmi "Suveyda" yarın izleyici ile buluşacak.

"Reis Bey", "Kavanozdaki Adam", "Kelebekler Sonsuza Uçar", "Yalnız Değilsiniz", "Anka Kuşu" ve "Sevda Kuşun Kanadında" gibi önemli yapımlara imza atan yönetmenin 15 yıl aradan sonra vizyona girecek filmi, hafız olmak isteyen 11 yaşındaki bir çocuğun hikayesini odağına alıyor.

Filmde hafız olma çabasındaki "Hadim"i canlandıran başrol oyuncusu Necip Fazıl Belge'ye; tiyatro ve dizi oyuncusu Fatih Küçük, Yusuf Duru, Mehmet Kefli, Sıla Naz Akça, Seda Kement Aydın, Kıvılcım Kaya, Hülya Akyol, Mehmet Fatih Yıldız ve Ahmet Şahin gibi isimler eşlik ediyor.

"Elli Kelimelik Mektuplar"

Gizem Karaca Ekmekçi, İlker Kızmaz, Tekin Temel, İlhan Şeşen ve Derya Alabora'nın oynadığı "Elli Kelimelik Mektuplar" adlı filmin yönetmenliğini Emir Khalilzadeh üstlendi.

Biyografi türündeki film; 27 Mayıs darbesi sonrası Yassıada'ya gönderilen dönemin Bayındırlık Bakanı Ahmet Tevfik İleri'nin hikayesini odağına alıyor.

"İnsanlar İkiye Ayrılır"

Burcu Biricik, Pınar Deniz, Aras Aydın, Başak Daşman ve Erdem Akakçe'nin başrollerinde oynadığı "İnsanlar İkiye Ayrılır"; bankaların çeşitli sebeplerden peşine düşemedikleri borçları satın alıp, tahsil etmeyi kendine misyon edinmiş bir şirkette çalışan Duygu ve Bahadır'ın yollarının Ceren'le kesişmesiyle değişen hikayelerini anlatıyor.

Yönetmenliğini Tunç Şahin'in üstlendiği dram türündeki yapımın görüntü yönetmenliğini Sebastian Weber yaptı.

"Baturalp"

Gökhan Aksu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu; Gürkan Arıkboğa, Yakup Yavru, Erdem Çömlek ve Oğuz Serin'in rol aldığı yerli komedi filmi "Baturalp"; yakın arkadaşı ile birlikte kahvehane işleten bir adamın, mahallede bir silahlı çatışmaya denk gelmesiyle gelişen olaylar etrafında dönüyor.

"Sir-Ayet: Ölü Doğan"

Günay Günaydın'ın yönettiği; Efsun Akkurt, Sebahat Adalar, Betül Ceyhan, Şehnaz Dilan ve Ceysu Yetkin'in oynadığı yerli korku filmi "Sir-Ayet: Ölü Doğan"; beş yıl önce kaybettiği annesini sürekli rüyalarında görmeye başlayan genç bir kızın başından geçenleri konu ediniyor.

"Durgun Su"

Tom McCarthy'nin yönettiği; Matt Damon, Abigail Breslin, Camille Cottin, Deanna Dunagan ve Robert Peters'ın rol aldığı "Durgun Su" Türk izleyicisi ile buluşacak.

Başrolünü Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Matt Damon'ın üstlendiği film, Marsilya'da okuyan kızı Allison'ın, işlemediğini iddia ettiği bir cinayetin zanlısı olarak tutuklanması sonucu kızını hapisten çıkarmak adına soluğu Fransa'da alan bir babanın hikayesini anlatıyor.

"Kara Kutu"

Pierre Niney, Lou de Laage, Andre Dussollier ve Olivier Rabourdin'in rol aldığı "Kara Kutu" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Yann Gozlan'ın yönetmenliğindeki film, yeni bir uçağın içerisinde yer aldığı ölümcül bir kazanın arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışan genç ve yetenekli bir kara kutu analistinin hayatını odağına alıyor.

"Çok Satanlar"

Lina Roessler'ın yönettiği "Çok Satanlar"; babasının butik yayınevini devralan bir kadının, zamanında yayınevine ün getirmiş olan ve şimdilerde inzivaya çekilmiş olan yazar Harris Shaw'un sözleşme gereği kendilerine bir kitap borcu olduğunu fark etmesiyle gelişen olayları anlatıyor.

Senaryosu Anthony Grieco imzası taşıyan filmin başrollerinde Aubrey Plaza, Cary Elwes, Michael Caine, Scott Speedman ve Ellen Wong oynuyor.

"Z"

Keegan Connor Tracy, Jett Klyne, Sean Rogerson, Sara Canning ve Stephen McHattie'nin rol aldığı, Brandon Christensen'in yönetmenliğini üstlendiği korku filmi "Z"; 8 yaşındaki oğullarının hayali arkadaşı tarafından musallat olunan bir ailenin gerilim dolu hikayesini konu alıyor.

Bu hafta 9 film vizyona girecek
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Bu hafta 9 film vizyona girecek

Burcu Biricik, Erdem Akakçe, Pınar Deniz, Fragman, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bu hafta 9 film vizyona girecek - Son Dakika


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