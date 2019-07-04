Son Dakika Haberleri: Sinema - İntikam
Son Dakika Güncel Haber

Sinema - İntikam

1 saat önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Hoon-jung Park'ın yönettiği İntikam, ailesini yardımcı olmak amacıyla ödüllü bir yarışmaya katılan lise öğrencisi Ja yoon'un, bu sırada geçmişiyle ilgili karanlık sırları öğrenmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Hoon-jung Park'ın yönettiği İntikam, ailesini yardımcı olmak amacıyla ödüllü bir yarışmaya katılan lise öğrencisi Ja yoon'un, bu sırada geçmişiyle ilgili karanlık sırları öğrenmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.
Sinema - İntikam
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:30 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Yüksel resmen AİHM yargıcı! Yemin töreninde büyük sürpriz Son dakika! Çavuşoğlu: S-400'lerin nereye konuşlandırılacağına askerimiz karar verecek Dolandırıcıların son kurbanı CHP'li eski vekil oldu! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti Merkez Bankası, Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yayınladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 10:41:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinema - İntikam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]