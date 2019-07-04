Sinema - İntikam
1 saat önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Hoon-jung Park'ın yönettiği İntikam, ailesini yardımcı olmak amacıyla ödüllü bir yarışmaya katılan lise öğrencisi Ja yoon'un, bu sırada geçmişiyle ilgili karanlık sırları öğrenmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:30 Kaynak: AA
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Hoon-jung Park'ın yönettiği İntikam, ailesini yardımcı olmak amacıyla ödüllü bir yarışmaya katılan lise öğrencisi Ja yoon'un, bu sırada geçmişiyle ilgili karanlık sırları öğrenmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.
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