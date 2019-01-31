Sinema - İskoçya Kraliçesi Mary
58 dakika önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - John Guy'ın Queen of Scots adlı kitabından uyarlanan İskoçya Kraliçesi Mary (Mary Queen of Scots), 16 yaşında Fransa kraliçesi olan Mary Stuart'ın kocasının ölümünün ardından İskoçya'ya dönerek İngiltere kraliçesi kuzeni Elizabeth'i devirme girişimini ve...
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - John Guy
'ın Queen of Scots adlı kitabından uyarlanan İskoçya Kraliçesi Mary (Mary Queen of Scots), 16 yaşında Fransa
kraliçesi olan Mary Stuart'ın kocasının ölümünün ardından İskoçya'ya dönerek İngiltere
kraliçesi kuzeni Elizabeth'i devirme girişimini ve ihanetlerle örülü taht mücadelesini konu ediniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:11 Kaynak: AA
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