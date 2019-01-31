Son Dakika Haberleri: Sinema - İskoçya Kraliçesi Mary

Sinema - İskoçya Kraliçesi Mary

58 dakika önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - John Guy'ın Queen of Scots adlı kitabından uyarlanan İskoçya Kraliçesi Mary (Mary Queen of Scots), 16 yaşında Fransa kraliçesi olan Mary Stuart'ın kocasının ölümünün ardından İskoçya'ya dönerek İngiltere kraliçesi kuzeni Elizabeth'i devirme girişimini ve...

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - John Guy'ın Queen of Scots adlı kitabından uyarlanan İskoçya Kraliçesi Mary (Mary Queen of Scots), 16 yaşında Fransa kraliçesi olan Mary Stuart'ın kocasının ölümünün ardından İskoçya'ya dönerek İngiltere kraliçesi kuzeni Elizabeth'i devirme girişimini ve ihanetlerle örülü taht mücadelesini konu ediniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:11 Kaynak: AA

Fransa, John Guy, Güncel
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