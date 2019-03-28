Sinema - Jumbo
49 dakika önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - James Snider'ın yönettiği animasyon, Jumbo isimli bir filin ve ona yardımcı olmaya çalışan arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - James Snider'ın yönettiği animasyon, Jumbo
isimli bir filin ve ona yardımcı olmaya çalışan arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:16 Kaynak: AA
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