Sinema - Kahraman Tavuk Uzayda
3 saat önce
-Fragman - "Kahraman Tavuk Uzayda"İSTANBUL - Alex Orrelle ve Eduardo Schuldt'un yönettiği animasyon film "Kahraman Tavuk Uzayda", Condorito ve arkadaşlarının maceralarını sinema perdesine taşıyacak.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:32 Kaynak: AA
-Fragman - "Kahraman Tavuk Uzayda"
İSTANBUL - Alex Orrelle ve Eduardo
Schuldt'un yönettiği animasyon film "Kahraman Tavuk Uzayda", Condorito ve arkadaşlarının maceralarını sinema perdesine taşıyacak.
Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan cani anne konuştu
Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden görüntüyle ilgili kritik uyarı!
Son Dakika! Bakan Kurum: İmar Barışı'nda süre uzatılmayacak
Sıcaklardan bunalan iki genç kanala kurdukları çarşaftan hamakla serinlediler