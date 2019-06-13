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Sinema - Kahraman Tavuk Uzayda

3 saat önce

-Fragman - "Kahraman Tavuk Uzayda"İSTANBUL - Alex Orrelle ve Eduardo Schuldt'un yönettiği animasyon film "Kahraman Tavuk Uzayda", Condorito ve arkadaşlarının maceralarını sinema perdesine taşıyacak.

-Fragman - "Kahraman Tavuk Uzayda"
İSTANBUL - Alex Orrelle ve Eduardo Schuldt'un yönettiği animasyon film "Kahraman Tavuk Uzayda", Condorito ve arkadaşlarının maceralarını sinema perdesine taşıyacak.
Sinema - Kahraman Tavuk Uzayda
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:32 Kaynak: AA
Eduardo, Güncel
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