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Sinema - Kalpten Gerdanlık

12 dakika önce

-Fragman "Kalpten Gerdanlık"İSTANBUL- Tayfun Sav, Soydan Soydaş, Suavi Eren ve Bilge Yalçınkaya'nın oynadığı "Kalpten Gerdanlık";

-Fragman "Kalpten Gerdanlık"
İSTANBUL- Tayfun Sav, Soydan Soydaş, Suavi Eren ve Bilge Yalçınkaya'nın oynadığı "Kalpten Gerdanlık"; insan kalbi kullanarak yapacağı bir gerdanlık için cinayetler işlemeye başlayan ünlü bir takı tasarımcısının öldürdüğü her kurbanıyla geçmişe dayanan dolaylı ilişkilerini de ele alıyor.
Sinema - Kalpten Gerdanlık
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:11 Kaynak: AA
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