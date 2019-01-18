Sinema kanunu yasalaştı

Reklam süresini en fazla 10 dakika ile sınırlandıran ve bilet ile mısırın birleştirilerek satışını yasaklayan sinema kanunu TBMM'de kabul edildi.

Reklam süresini en fazla 10 dakika ile sınırlandıran ve bilet ile mısırın birleştirilerek satışını yasaklayan sinema kanunu TBMM'de kabul edildi.

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