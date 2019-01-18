Son Dakika Haberleri: Sinema kanunu yasalaştı

Sinema kanunu yasalaştı

25 dakika önce

Reklam süresini en fazla 10 dakika ile sınırlandıran ve bilet ile mısırın birleştirilerek satışını yasaklayan sinema kanunu TBMM'de kabul edildi.

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Reklam süresini en fazla 10 dakika ile sınırlandıran ve bilet ile mısırın birleştirilerek satışını yasaklayan sinema kanunu TBMM'de kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:35 

Ekonomi
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