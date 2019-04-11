Sinema - Kapı
26 dakika önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Kadir İnanır'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Kapı, Mardin'den Berlin'e göçmüş Süryani bir ailenin, gelen bir telefon üzerine memleketlerine yaptıkları seyahati odağına alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:24 Kaynak: AA
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Kadir İnanır
'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Kapı, Mardin
'den Berlin
'e göçmüş Süryani bir ailenin, gelen bir telefon üzerine memleketlerine yaptıkları seyahati odağına alıyor.
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