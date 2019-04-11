Sinema - Kardeşler
41 dakika önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Ömer Atay yönetmenliğindeki Kardeşler, bir namus cinayetinin gölgesinde birbirlerinin kaderini yaşamak zorunda kalan iki kardeşin hesaplaşmasını konu ediniyor.
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Ömer Atay yönetmenliğindeki Kardeşler, bir namus cinayetinin gölgesinde birbirlerinin kaderini yaşamak zorunda kalan iki kardeşin hesaplaşmasını konu ediniyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:12 Kaynak: AA
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