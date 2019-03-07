Son Dakika Haberleri: Sinema - Kartopu Savaşları 2

Sinema - Kartopu Savaşları 2

1 saat önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Benoit Godbout'un yönetmenminliğini yaptığı haftanın animasyon filmi "Kartopu Savaşları 2"; Frankie ve arkadaşlarının oynadıkları oyunlarda her türlü hileye başvuran Zac'le mücadelelerini beyaz perdeye taşıyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Benoit Godbout'un yönetmenminliğini yaptığı haftanın animasyon filmi "Kartopu Savaşları 2"; Frankie ve arkadaşlarının oynadıkları oyunlarda her türlü hileye başvuran Zac'le mücadelelerini beyaz perdeye taşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:55 Kaynak: AA

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